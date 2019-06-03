〈中部〉鐵路高架將拆倉庫》嘉市鐵道藝術村 年底熄燈

2019-06-03

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市文化局租用台鐵貨運倉庫，在嘉義火車站後站開闢「嘉義鐵道藝術村」，做為藝術家創作、展演空間，為全國首例將鐵道倉庫做為藝術空間，因應「嘉義市區鐵路高架化計畫」，明年六月將拆除部分倉庫，鐵道藝術村也受影響，營運到今年底，將走入歷史。

因應鐵路高架化 拆除倉庫

鐵道局工務段長廖定坤表示，規劃嘉義車站周邊、北興街卅五到六十一號等範圍，設置台鐵新車站及營運設施，原嘉義車站、具文資身分的建物及還可使用的營運設施不會拆除。

市府文化局副局長林金龍說，鐵道藝術村是向台鐵租用六間倉庫而設，第四、五號倉庫及練功坊為展演區，其他倉庫做為藝術家工作室、機具室，現有九間工作室，今年四位藝術家駐村，去年鐵道藝術村公有地上建物經文資審議委員會審議，僅第五號倉庫獲列冊追蹤、保留，因此，藝術村將展覽到年底，明年展覽申請及駐村藝術家甄選均告停。

藝術家王德合在鐵道藝術村設工作室已十年，王德合說，文建會（改制文化部）一九九七年推動鐵道藝術網絡計畫，一九九九年由市文化局將台鐵倉庫開闢為新藝術展演空間，隔年文建會將嘉義站選為「鐵道藝術網絡計畫」第二站，挹注經費整建改善環境，二○○二年啟用，每個月都有不同藝術展演，王文志、鄭建昌、謝其昌等藝術家均曾駐村或正在駐村，創作能量和展覽很集中，明年部分倉庫被拆後，保留的倉庫不一定仍做藝文用途，要另找替代的空間也很難。

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