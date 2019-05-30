〈北部〉歷史建築竹北問禮堂整修 可望年底動工

2019-05-30

〔記者廖雪茹／竹北報導〕位於新竹高鐵特定區兒五公園範圍內的竹北東平里問禮堂，十二年前即公告為歷史建築，因年久失修，還在屋頂加蓋鐵皮保護，但至今未見修復；縣府文化局表示，已納入前瞻計畫經費，爭取年底前動工。

登錄12年 僅加蓋鐵皮屋頂保護

縣府文化局表示，東平里問禮堂是林姓家族的住宅，在二○○○年高鐵徵收時，因建築完整且具特色而保留下來，二○○七年登錄為新竹縣歷史建築，二○一○年曾辦理緊急搶修、調查研究及修復設計。

問禮堂建於一九一○年，為一堂三橫屋的格局，建築主體為五虎下山形式，保留日治時期傳統建築的材料、技術與工法，並有圍牆區隔內外，院內兩株桂花樹呈現當時客家農村建築特色。屋前原有大面積的禾埕，也就是曬穀場，因六家地區水稻生產量高，曾是新竹的米倉。

竹北市東平里長林顥峰表示，高鐵徵收發展後，番子寮（老地名）問禮堂所在地成為兒五公園，附近高樓大廈林立，環境迥異於以往，能保留這樣的傳統建築，在新興都市相當難得。

林顥峰說，他十年前就曾向文化局反映希望儘快整修，為後代保存珍貴文化資產，卻只見加蓋鐵皮屋頂，遲未修復。最近有市民反映問禮堂蚊蟲亂飛，憂心加速木造結構的腐朽速度。

文化局︰已納前瞻計畫經費

文化局長李猶龍表示，修復老屋一直是地方的期待，但行政程序繁複，非民眾所能想像。竹北國際客家藝術村的東興圳整體景觀再造計畫，獲中央核定前瞻計畫總經費兩億元，其中第一期工程近期就會動工；東平里問禮堂修復計畫納入第二期工程範圍，目前進入細部設計期末階段，爭取年底前動工。

李猶龍說，問禮堂修復完成後，將配合客委會六張犁客家藝術聚落的方向，整體規劃後開放使用。

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