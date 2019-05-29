〈南部〉《六度招標》綠島垃圾轉運決標 蘭嶼再等等

2019-05-29

〔記者王秀亭／台東報導〕台東蘭嶼、綠島垃圾長期仰賴船隻外運處理，但委外轉運計畫已流標五次，兩離島垃圾已五個多月沒清運，島上垃圾堆積如山，台東縣環保局長謝清泉表示，昨天再度開標，終於順利委外，惟蘭嶼須再依政府採購法辦理超底價決標。

蘭嶼須再辦理超底價決標

「蘭嶼垃圾掩埋場已堆成垃圾山，旅遊旺季將至，憂心垃圾無法處理情況加劇。」蘭嶼鄉民反映，近來發現垃圾掩埋場垃圾山越堆越高，一問之下，原來已經五個多月沒有外運，只能堆在島上。

5個多月未外運 堆成垃圾山

台東縣長饒慶鈴表示，台東各鄉鎮市垃圾掩埋場皆已近飽和，長期仰賴外運其他縣市焚化廠代燒，垃圾自主處理機制迫在眉睫，尤以蘭嶼、綠島須先靠船運到台東後，再運往外縣市，昨天第六度招標，終於有廠商投標，但解決台東縣垃圾問題，需要一套治本方法，而重啟焚化廠對縣府而言，是最節省經費且最快的方案。

謝清泉進一步說明，蘭嶼、綠島平均每天各產生兩噸垃圾，每年都透過標案，轉運台東再運往外縣市焚燒，以往由離島建設基金支付，今年起由環保署全力支援，但船運垃圾回本島成本高，加上外縣市無法穩定代燒台東縣垃圾，去年停止代燒的日數多，委外轉運廠商不符成本，導致今年廠商投標意願低落。

謝清泉說，昨天兩離島委外清運垃圾第六度招標，綠島順利決標，蘭嶼因距離較遠，運費成本高，雖有一家業者投標，尚未決標，須依照政府採購法辦理超底價決標，這週起外縣市同意每週代燒一百四十噸垃圾，兩離島完成簽約後即可外運，但外縣市平均一天僅能代燒二十多公噸，無法因應全縣垃圾量，會以離島及無掩埋場的鄉鎮優先轉運代燒。

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