〈中部〉嘉縣首座 朴子親子館7月開幕

2019-05-29

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府去年將位於朴子市的原東石國中第二校區校舍進行結構補強，改建為朴子托育資源中心暨親子館，為嘉義縣首座，提供幼兒遊戲空間、辦理嬰幼兒活動、親職教育、教具玩具借用及兒童發展篩檢等，預計七月開幕，鄉親可免費利用。

提供幼兒遊戲空間 媒合托育服務

縣社會局副局長張翠瑤昨說，嘉縣圖書館後方的原東石國中第二校區校舍，校方前年九月遷離後，縣府爭取中央補助經費，整建設置朴子托育資源中心暨親子館，由台灣幼教學術發展學會承辦，面積約一百八十坪，七月啟用後，民眾可帶孩子來遊戲空間放鬆；館內還有居家托育服務中心，有保母、托育需求者，可向中心人員洽詢媒合，山線的居家托育服務中心設在嘉義大學民雄校區。

社會局在親子館同建物另一側規劃日安朴子社會福利服務中心及新住民家庭服務中心，面積也約一百八十坪，內有新住民文物展示及交流區、物資儲藏空間（物資銀行）、諮商室、多功能教室、桌遊益智區、舞蹈教室及電腦查詢區等，六月動工，十月底完工，啟用後有社工員及社工督導駐點，提供新住民、脆弱家庭服務。

張翠瑤表示，脆弱家庭是指家庭因貧窮、犯罪、失業、物質濫用、未成年親職、有嚴重身心障礙兒童需照顧、家庭照顧功能不足等易受傷害的風險或多重問題，造成物質、生理、心理、環境的脆弱性，需要多重支持與服務介入的家庭。

嬰幼兒收托部分，張說，嘉縣私立托嬰中心已有大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院附設托嬰中心，縣府在柳林國小校舍設立社區公共托育家園，降低家長負擔， 已完成委外招標作業，正在建置內部設施，預計年底前收托十到十二名兩歲以下幼兒。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法