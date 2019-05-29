〈中部〉崙子橋舊又窄 雲嘉攜手爭拓寬

2019-05-29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕縣道一四五甲線崙子橋是大甲媽祖進香遶境從雲林到嘉義新港必經橋梁，地方稱為「朝聖大橋」，但橋梁老舊、橋面太窄及橋底太低，還多次傳出農民在橋下被掉落石塊砸傷意外，雲林、嘉義攜手爭取改建拓寬。

崙子橋跨越北港溪是雲林、嘉義兩縣重要橋梁，地方耆老說，橋梁所在地元長鄉及新港鄉都叫崙子，早年是同一村，因北港溪改道分成兩地，兩地村民有著深厚情誼，崙子橋的車流量大，除自小客車、機車，也有不少大貨車行經。

崙子橋興建至今已四十年，橋梁老舊、橋面只有八米寬，有村民反應說，在崙子橋上若遇有較大型車經過，可感受到橋身上下震動，每次行經都心驚膽顫。

雲林縣元長鄉長李明明指出，崙子橋是每年大甲媽到新港進香必經橋梁，橋上擠滿香客，有不少信徒反應，每次走在崙子橋上都擔心橋會垮下來。

橋底太低 曾溪水暴漲溢流造成淹水

另外橋梁底與堤防一樣高，去年八二三大雨，北港溪水暴漲溢流到橋面，造成元長崙子地區淹水嚴重；還有橋梁老舊，水泥結構出現脫落、龜裂情況，上週又發生在橋下灘地工作的農民遭掉落水泥塊砸中頭意外；另元長崙子村民說，崙子橋元長端接防汛道的引道設計不當，車輛行經速度快，險象環生，意外事故頻傳。

新港端民宅用地取得問題 將再研商

李明明表示，鄉公所接獲村民陳情，經立委蘇治芬協助，拜會嘉義縣長翁章梁討論拓寬改建工程可行性，雲、嘉達成改建共識，元長端沒有問題，新港端有民宅用地取得問題。

李明明說，崙子橋改建經費約五億元，雲林縣府對此案也很關切，希望雲嘉攜手改建朝聖大橋，近期將與嘉義縣府召開第二次會議，針對民宅用地取得，經費爭取等問題討論，也盼中央能協助。

李明明說，初步規劃改建方案沿舊橋兩側分離配置，橋面拓寬為十八米，提高橋底，此外增加景觀設計，如步道、休閒空間，改善崙子村民生活環境。

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