〈北部〉森林療癒 阿公阿嬤初體驗

2019-05-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕面積將近一千公頃的林務局大農大富平地森林園區，推動國內首例結合「地方創生」的概念的「森林療癒產業」，邀請國立陽明大學教授林一真訓練園區周邊八個社區共十四名學員，成為第一批的「森林療癒陪伴員」。林務局花蓮林管處表示，「森林療癒」在德國、日本、韓國等國蓬勃發展，台灣的森林資源豐富，尤其平森園區地勢平坦又有無障礙設施，特別適合銀髮族來體驗。

培訓國內首批療癒陪伴員

花蓮大農大富平地森林園區造林十多年，吸引許多動物來定居，最近三年每年春天更是花蓮的賞螢熱點，走進大自然更可以讓人心情放鬆。林務局花蓮林管處結合瑞穗鄉富源村的社區林業計畫，與富源國家森林遊樂區委外OT廠商蝴蝶谷溫泉渡假村合作，邀請國立陽明大學教授林一真以地方創生的概念推森林療癒產業。

國內首批「森林療癒陪伴員」，也從四月中旬開始為期一個月的培訓課程，共有光復鄉、瑞穗鄉周邊八個社區十四位學員，接受五十小時的課程訓練、認識「森林益康」觀念，也取得研習證書。

抱樹躺步道 森林中歡唱

產官學團隊針對平地森林園區設置療癒活動行程，昨舉辦森林悠遊體驗活動，包括抱樹體驗，讓參加的銀髮族重返童年回憶，也躺在木頭搭建的森林步道深呼吸，放鬆身心讓森林的芬多精沐浴全身，也以色彩繽紛的樹葉作畫，在森林中歡唱，參與的阿嬤說「下次還要和朋友一起來親近森林」。

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