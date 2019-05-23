〈中部〉道路搶修完成 南投奧萬大今起復園

2019-05-23

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕連日的豪大雨，造成仁愛鄉多處道路坍方落石或交通中斷，其中奧萬大森林遊樂區從十九日宣布休園，這兩天道路已搶修完成，南投林管處確認安全無虞後，宣布從今日起復園。另因豪大雨上週末遭不少遊客退訂的清境地區旅館民宿，因天氣穩定，交通也無礙，未再有遊客退訂，據了解，訂房率維持七、八成。

清境民宿 未再有遊客退訂

南投縣仁愛鄉從上週四（十六日）下午就開始下大雨，其中通往清境、合歡山的台十四線埔霧公路人止關段，因坍方落石除砸中兩部車，也造成交通受阻數小時，當天晚間清通後即恢復正常，惟有不少打算週五、週六上山的遊客，看到新聞報導後紛紛退訂房間。

上週六起到本週一，仁愛、埔里再度降下豪大雨，仁愛鄉有多條產業道路因坍方落石而中斷，其中通往奧萬大森林遊樂區道路，就因多處落石坍方及泥流而交通中斷。

南投林管處在十九日起宣布奧萬大森林遊樂區休園，經道路搶修完成後，加上鋒面遠離，道路恢復通行，林管處派員員巡查並確認安全無虞後，將定在今（廿三日）恢復開園。

這場豪大雨，清境地區的交通僅十六日晚間在台十四線人止關有數小時的受影響，其他幾天都未受阻，但因有的遊客擔心有危險而有一些退掉十七或十八日的訂房。

清境農場人員表示，十八、十九日山上雨勢很大，但還無安全上的問題，週二起峰面離開，山上天氣比較穩定，因此本週末清境國民賓館的訂房也跟著穩定，訂房率約有七、八成。

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