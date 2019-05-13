〈南部〉高雄小崗山風景區擋土牆 改善經費到位

2019-05-13

〔記者王榮祥、蘇福男／高雄報導〕立委邱志偉向農委會水保局爭取小崗山風景區環境改善工程經費兩百萬元，日前已獲核定，預計今年底前可完工，可望大幅提升小崗山風景區整體品質，搭配崗山之眼，成為北高雄兼具質感與安全的休憩空間。

小崗山風景區海拔約兩百五十公尺，位於阿公店水庫西北側，由登山步道與數處觀景台組成，上、下山一趟約兩小時，雖然面積不大，但攀登路線難易適中，加上沿途林相優美，又可俯瞰阿公店水庫及北高雄，平時即吸引不少登山客及當地民眾，這兩年又因為鄰近的崗山之眼營運，訪客不斷增加。

長年雨水沖刷 擋土牆恐有坍塌疑慮

邱志偉說明，因為遊客太多，有民眾注意到步道側邊擋土牆，在長年雨水沖刷後恐有坍塌疑慮，擔心造成登山民眾危險與不便，需要儘速處理。

他表示，岡山區公所曾於七年前完成第一期小崗山環境改善工程，後續對擋土牆做修復、補強及美化等工程因經費短缺，遲未辦理二期施工，他向有關單位爭取下，終於在兩年前核准二期工程費，完成小而美的硬體改善。

立委邱志偉爭取200萬 預計年底完工

考量整體工程效益，邱志偉日前針對第三期工程需求，與水保局實地會勘，水保局台南分局近期回覆，為避免邊坡滑落及雨水持續沖刷、導致地基流失等災害，需對該潛在災害地段施作預防性工程，才可達邊坡保護效果，所需經費約兩百萬元，經列入統籌研處辦理，日前經費已核准，即將發包施工，預期年底可完工。

登山客陳先生表示，擋土牆確實很重要，肯定立委邱志偉與水保局的用心，提醒政府機關應依照當地需求規劃，才能讓民眾有感。

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