〈南部〉高市府自經區說帖 綠營、時力議員：貧乏不能接受

2019-05-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府「自由貿易經濟特區」說帖昨出爐，民進黨議員郭建盟質疑抄襲陳菊團隊委託中山大學國家政策研究中心所做的研究；議員康裕成則表示，請韓國瑜務實說明法令如何鬆綁等層面，對於目前貧乏內容「不能接受」。

郭建盟質疑抄襲陳菊團隊委外研究報告

郭建盟說，從說帖內容及架構看來，應該是抄自陳菊團隊二○一三年委託中山大學國家政策研究中心所做的「高雄自由經濟示範區法治規劃及架構之研究」，他認為，這政策主客觀因素都不對，自經區不是高雄發大財的藥方，別浪費高雄的寶貴時間。經發局則否認抄襲，強調是經專業座談與多方資料綜合整理歸納所得。

民進黨議員康裕成則質疑，請韓國瑜務實一點，市府應該說明哪個法令要鬆綁？如何鬆綁？要增設什麼法令？內容為何？而以上的修法增設新法又是針對哪些產業、哪些品項而需要的？

林于凱︰說帖中獨漏農業 市府須說清楚

時代力量議員林于凱說，許多民眾對中國農畜產進口加工有高度疑慮，韓市府卻屢次以農業為例，為自經區辯護，但又在說帖當中獨漏農業，呼籲韓市府必須要說清楚。

林于凱也說，韓國瑜這份說帖，聲稱台灣面臨他國區域經濟整合的趨勢，若再不透過自由貿易經濟特區走出去，台灣產業未來競爭面臨挑戰。林于凱強調，區域經濟整合，是兩國或多國之間透過互惠免關稅等方式達成自由流通，國民黨所提出的自由貿易經濟特區，卻是台灣單方面鬆綁限制、減免原料關稅，兩者難以相提並論。

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