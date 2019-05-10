〈台北都會〉「超時」未列入公車評鑑 北市公運處將檢討

2019-05-10

〔記者林家宇／台北報導〕台北市議員苗博雅指出，去年是台北市長柯文哲上任以來，聯營公車「有責」肇事比率最高的一年，平均一．三天就有一件，且肇事駕駛超時工作比例逾三成，但「超時」竟未列入公車評鑑項目之一，導致超時嚴重的客運業者仍能在評鑑中拿到高分。

對此，公運處處長常華珍表示，公車評鑑每年都會做兩次滾動式修正，由台北市聯營公車服務品質督導小組、專家學者及府內外單位共同討論，先前其實有納入「超時」項目，後來考量超時問題可用「公路法」開罰九千元，認為不須再列入評鑑，才會改以別的項目取代，針對議員所提出的疑問，之後也會在會議上檢討。

苗博雅表示，北市聯營公車有責肇事案，去年達到柯市府上任後新高，平均一．三天就有一件。肇因方面，過去四年以「未注意前方人車動態」一五三次最多，造成三死八十四傷；「未讓行人先行」三十六次，次數最少，但造成五人死亡，人數最多。

苗博雅另 出示數據，去年公車肇事駕駛超時工作比率為三十二％，但「超時」並未列入公車評價項目之一，像是大有巴士經多次抽查，駕駛超時比率連續第一，甚至一度高達七成，卻因超時不納入評鑑項目，導致超時問題嚴重的業者仍能連年獲得高分。

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