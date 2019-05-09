〈南部〉安平港濱歷史公園 打造特色遊戲場示範區

2019-05-09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市工務局昨日在市政會議提出特色公園執行規劃專案報告，除已進行的特色公園外，目前尚規劃特色遊戲場的公園，包括新營南瀛綠都心、鹽水「公廿」公園、新營「公三」公園、永康台南市總圖公園及安平港濱公園，將透過由下而上的公民參與，打造符合民眾期待的特色公園。其中安平港濱歷史公園，將作為第一座特色遊戲場示範區。

市長黃偉哲表示，未來南市將不分溪南溪北都會闢建特色公園，讓孩子在公園就可以玩得開心，而特色公園的目的不只是單方面提供設施，也要在設計過程中，融入台南豐富的文史與觀光資源，以及家長與孩子們的需求，共同打造親子環境。

由下而上 辦3場全民參與工作坊

工務局長蘇金安表示，選擇安平港濱歷史公園作為第一座特色遊戲場示範區，規劃挑戰性共融式或具特色的遊戲場，將至少舉辦三場公民參與討論的工作坊，邀請兒童、家長、身心障礙團體及相關專家共同參與，有別於過去由上而下的政策擬定，改採由下而上的全民活動。

市總圖公園共融式遊具 5月發包

工務局目前規劃中的特色遊戲場公園，還包括南瀛綠都心預計在公園北側打造特色遊戲場，鹽水「公廿」公園則將結合月津港公園、舊城區老街，開闢溪北地區第一座共融公園；新營「公三」公園將配合現地珍貴老樹，建置樹屋意象，且設置觸覺、聽覺的互動式遊具；永康市總圖公園則是規劃設置共融式遊具，包括地形溜滑梯、山形攀爬網、單人座轉盤、多人座旋轉杯、共融式鞦韆等，目前已完成設計，五月將上網發包。

此外，工務局也透過整修打造特色公園，包括地景式特色遊戲場明和公園，設計有分區、分齡，逾廿種遊戲方式的互動遊戲場域。

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