〈中部〉雲嘉／價格趨穩 鳳梨次級品收購今截止

2019-05-06

〔記者黃淑莉、蔡宗勳／綜合報導〕農委會鳳梨次級果每公斤八元收購措施今天截止，五月是雲林、嘉義的鳳梨盛產期，鳳梨農憂心價格再次崩跌，盼政府次級果收購措施能延長，價格平穩些再停止收購。

雲林鳳梨農憂崩盤 盼收購措施延長

雲、嘉多家集貨場上週五下午接到農糧署電話通知，鳳梨次級果收購措施到今天截止，農民無奈說，梅雨期次級果多，「雨天收傘，苦了農民」；據指出，農糧署人員並沒有說明原因，推測應是認為市場價格穩定，回歸市場機制。

雲林涂姓、連姓農民表示，今年春節後鳳梨價格崩跌，產地價上品每台斤五元、中品三元、下品只剩一元，農委會二月底啟動次級果每公斤五元收購，三月十八日收購價提高為每公斤八元，鳳梨價格回升，上週五產地價每台斤九至十元，感謝政府照顧農民。

農民感謝收購政策 讓低迷價格回升

陳姓農民說，最近幾年鳳梨價格低迷，去年崩盤產地上品每台斤只有三元，農民欲哭無淚，今年幸農委會及時啟動收購措施，鳳梨才能有目前的價格，但農業資材、人工成本都上漲，鳳梨一分地成本約四、五萬元，扣除成本每分地收益並不多。

5月進入盛產期 憂次級品又打壞價格

高姓農民指出，雲林、嘉義及南投等三地的鳳梨五月進入盛產期，栽種面積超過千公頃，收成量相當大，這時間點終止次級果收購措施，屆時所有的次級品湧入市場，一定會衝擊鳳梨價格。

涂姓農民說，去年五月鳳梨價格崩跌，產地價上品每台斤剩三元，下品只剩一元，農民欲哭無淚，政府在雲、嘉盛產期停止次級果收購，且沒有任何配套，憂心價格又崩跌。也有農民認為，價格平穩就該回歸市場機制，不應一直仰賴政府，社會觀感也不好。

雲縣農業處：會與中央溝通延長收購

雲林縣府農業處長張鴻猷表示，收購措施目的為穩定市場，停止收購回歸市場機制是對的，但雲林鳳梨現為盛產期，縣府會積極與農委會溝通，希望收購措施能持續，待價格更穩定再視情況停止。

嘉縣農會：次級品不多 應可接受停收

嘉義縣最大鳳梨產地的民雄鄉農會總幹事涂文生說，目前嘉義生產的鳳梨頗受市場歡迎，加上外銷帶動，上級品市價喊價到每台斤五十元、中級品三十元，次級品數量有限，因此次級品保證收購政策喊停，對農友不致產生衝擊。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，由於農友繳交保價次級品鳳梨的數量真的很少，所以保價收購政策停止，農友大多可以接受。

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