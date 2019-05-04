〈北部〉西湖溪建堤防 苗縣府做生態檢核

2019-05-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮公所在大安溪高灘地闢建生態濕地公園，雖工程面積未達環評門檻，但也未進行生態調查，飽受保育團體批評；苗栗縣政府水利處在西湖溪銅鑼鄉竹森村段的堤防工程，落實生態檢核作業，並於工程每廿％進度辦理生態督導，若有生態異常狀態，立即停工並通報處理，預計七月完工。

銅鑼鄉竹森村法龍橋周邊，汛期容易導致氾濫，苗縣府爭取前瞻計畫二千多萬元補助，在法龍橋下方西湖溪新建「法龍三號」堤防，長度約四百公尺，銜接上、下游堤防缺口。

銅鑼鄉竹森村 曾有石虎出沒

工程面積未達環評所需，但因竹森村曾有石虎出沒，水利處委託逢甲大學辦理生態檢核作業，從提案、規劃設計到目前施工階段，辦理公聽會及說明會，向當地民眾說明。

水利處水利科表示，因工程範圍可能為石虎出沒地點，故儘可能縮小工區範圍，保留擾動範圍外的長草區，以提供石虎棲息空間。為不干擾石虎活動高峰時間，除連續灌漿作業，也不夜間施工。

水利科說，對於堤防的坡面，也增加表面粗糙度，以利人員或野生動物通行，並保留工區的原生樹種楝樹，後續植栽也將採用原生樹種楝樹與朴樹，恢復原有生態環境。

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