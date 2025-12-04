大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

高市衛生局檢驗烏龍，台灣鯛魚藥物檢出逆轉，局長、副局長、科長鞠躬道歉。（記者黃良傑攝）

全聯販售的「台灣鯛魚排」日前被高市衛生局驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，供應商口湖漁類生產合作社強調，同批原料送交SGS檢驗均「未檢出」，衛生局原堅持無誤回應「可申請複驗」，但今（4日）晚大逆轉，衛生局緊急記者會正式道歉，坦承內部電腦設定疑遭更改，導致檢驗值被放大十倍，才造成誤判。

衛生局今天除向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」一案疑義，今日經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動送交檢調釐清。

據了解，被指更動設定的陳姓女研究助理已考上高考離職，衛生局根據內部資料追查，認定陳女自10月27日至11月4日（離職），疑動了相關參數或設定，才造成檢驗結果超出標準。

衛生局黃志平表示，相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

因電腦設定遭更改導致錯誤檢驗值，衛生局局長、副局長、檢驗科長鞠躬，對此失誤檢驗鄭重道歉，並強調此為單一事件。

相關新聞：

扯！台灣鯛魚排檢出禁藥高市衛局搞烏龍 養殖漁民怒：一定求償

毒鯛魚排真相出爐 全聯：感謝高雄市政府火速還原真相

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法