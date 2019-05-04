〈中部〉《要求尊重原民史觀》反對祭拜鄭成功 原團聲援谷辣斯

2019-05-04

〔記者佟振國／南投報導〕針對內政部長徐國勇日前參加鄭成功來台三五八週年中樞祭典，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）在個人臉書主張「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功」，遭鄭氏宗親抗議並要求下台，中部平埔族青年昨天聲援谷辣斯，認為她勇敢說出原住民觀點的真實歷史，呼籲鄭氏宗親尊重台灣原住民對鄭成功來台的不同史觀，也盼台灣每個族群能互相了解與包容尊重。

中部平埔族群青年聯盟昨於埔里鎮大馬璘遺址文化園區召開記者會，聯盟執行長Kaisanan Ahuan（王商益）發表拒絕中央機關帶頭對鄭成功進行威權崇拜、落實原住民族轉型正義以及拒絕鄭氏宗親延續殖民迫害的三項訴求。

平埔道卡斯族的Kaisanan強調，對於鄭氏宗親抗議，無疑是對鄭成功大屠殺受害者後代的再次傷害，呼籲鄭氏宗親尊重台灣原住民族對鄭成功登台的不同史觀。

平埔帕瀑拉族青年代表As li-i Mali（蘇莘）指出，台灣是民主自由國家，可以有多元意見，台灣人民也必須共同面對、了解歷史，進而相互尊重，以哥倫布發現美洲新大陸為例，卻導致當地原住民遭到屠殺、生存空間遭掠奪，去年美國洛杉磯即將紀念「哥倫布日」改為「原住民日」，就是一種對歷史的反思。

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