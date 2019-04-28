〈南部〉（台南）高齡母女露宿公園 社會局溫情救助

2019-04-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安南區一位高齡九十二歲的老婦人及其七十歲女兒，因積欠房東近一年房租，遭強制搬離，母女倆帶著三隻狗及其所有家當露宿公園涼亭，社會局獲報立即派員前往處理，昨順利為母女倆找到新租屋處。

社工協助找到新租屋

社會局表示，母女倆平日靠著七十歲女兒打零工及老婦人的中低收入老人補助為生，後續社會局將再協助申請低收入戶福利身分，並媒合適當民間資源，確保老婦人母女倆生活無虞。

社會局社會工作及家庭福利科科長施清發表示，廿六日深夜前往關懷時，老婦人與女兒呆坐在公園涼亭內不知如何是好，婦人女兒表示，收到要被強制搬離的訊息後，也曾試著另找租屋地點，但房東都以母女倆年齡太高為由拒絕出租。

母女倆婉拒社會局安排先入住旅館或安置到老人機構，因無法與其他親屬取得聯繫，只能積極協助尋找合適的租屋地點。所幸經過一番努力，昨上午在當地里長、鄰近熱心民眾及社會局社工多方努力下，終於順利找到新租屋地點，社會局協助完成簽約後，里民壯丁協助搬東西，讓母女倆順利入住。

社會局呼籲，民眾若發現社區中有生活陷困的居民需幫忙，可撥打市府1999專線或通報社會局，社會局會請轄內社福中心社工前往關懷，並提供相關福利服務，以協助民眾度過困境。

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