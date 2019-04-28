〈中部〉八仙十馬迓媽祖 斗六長和宮新焦點

2019-04-28

〔記者詹士弘、林宜樟／連線報導〕昨天是媽祖誕辰，全台各地都有媽祖廟遶境祈福活動，斗六市長和宮別出心裁，除傳統千里眼、順風耳陣頭外，還安排「八仙十馬」迓媽祖，創造新亮點；西螺廣福宮贊境斗六，進入斗六高中讓學生攢轎底賜福；另斗南石龜社區及斗南鎮公所正風室昨天也在石龜天后宮舉辦小畫師選拔賽活動，吸引來自全國四百多名學童參加，場面熱鬧。

斗六市長林聖爵表示，長和宮推出「八仙十馬」迓媽祖，將馬隊與傳統八仙祝壽陣結合，創造新的視覺焦點，相信這份心意一定能傳達給媽祖婆，也希望媽祖婆能保佑斗六風調雨順。

鑾轎進校園 供學生鑽轎底

長和宮主委張港清說，長和宮媽祖又稱班鳩媽，來源有諸多說法，最廣為流傳是明末清初期間，石榴班庄民曾因旱災歉收，連稻種都沒有留下，祈求長和宮媽祖幫忙，竟有班鳩啣著一串稻穗飛來，並留下稻穗，消息傳開後大家相信這是媽祖顯靈賜種，班鳩媽之名才逐漸流傳開來。

西螺廣福宮獲邀參與斗六媽祖文化節，廟方特別請出轄區內八鄉鎮市一百廿村庄共同出資粧塑的百二庄媽到斗六贊境，中午繞經斗六高中時，恰逢斗六高中舉辦校慶暨園遊會，在校長羅聰欽邀請下，百二庄媽的鑾轎也特別停轎，讓家長及學生鑽轎底賜福。

另外，嘉義縣新港奉天宮、朴子配天宮循古禮舉行祝壽大典，由縣長翁章梁擔任主禮官，主事者跪讀壽文，行獻酒、壽帛、壽桃、壽麵三獻禮及三跪九叩首禮，科儀莊嚴肅穆，翁章梁祈求媽祖庇佑國家風調雨順、四時無災，及縣政順利開展、人民健康如意。

前夜到昨天凌晨雲林山區雷電交加並降下大雨，氣象局解釋，因前晚雲嘉山區對流雲系發展旺盛，所以天空閃電及降大雨。

不過民眾則把天象異常與保生大帝與媽祖鬥法的神話聯想在一起，上週五保生大帝生日雲嘉刮大風，媽祖誕辰前一夜雷電交加，風雨又急又快又詭異，與兩神「鬥法」的傳說內容相似，民眾聊起時，對此「巧合」嘖嘖稱奇。

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