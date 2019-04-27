〈北部〉竹北免費公車63路新港線 像擠沙丁魚

2019-04-27

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市民代表蔡文苑昨天在代表會定期大會上質詢指出，免費市民公車六十三路新港線，上、放學尖峰時段的班車，常見擠進約七十名學生（見圖，蔡文苑提供），安全令人憂心，公所應儘快設法增加班次。

實勘後若研議增班 公所將提案送代表會

竹北市公所公用事業課長李霖文表示，免費市民公車共有十輛大型巴士，尖峰時段都出勤，若要增班加開須另外調派車輛，以接駁車的方式因應，因牽涉到追加預算，如實勘後研議確定增班，將提案送下次代表會臨時會審議。

一輛車僅40餘座位 尖峰時段擠了70人

蔡文苑表示，接獲鄉親抱怨免費市民公車新港線，平日上午六點十分自家樂福發車後，主要走中正西路一一八號縣道，六點四十五分左右抵達新港時，早已坐滿，想搭公車上學的學生們，只能站立在中間走道上，一輛車四十餘個座位卻擠進六、七十個人，乘車安全堪慮。

蔡文苑說，新港線主要服務溪洲、新庄、豐田、白地、新港等多里，沿線有竹北國中與竹北、新社和豐田國小，放學時因公車已沒有空位，學生們只好一路站著，一趟車程約廿分鐘，有時甚至還擠不上車。

李霖文說，免費市民公車一年預算二千二百多萬元，共有六條路線，每公里營運費四十五點三元。新港線一天有八個班次，其中放學時段除下午四點一班，另已增加三點五十分一班（假日停駛）。如欲在特定時段加開一班接駁車，其營運計算方式與整天行駛的公車不同，成本較高。

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