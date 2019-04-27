〈中部〉7旬嬤穿白紗 300鄉親熱情送禮

2019-04-27

〔記者陳冠備／彰化報導〕七十三歲的陳月英與七十九歲洪錦泉於五十年前結婚，但當年因經濟不佳，僅辦理公證就草草完婚，穿著白紗走紅毯一事，成為陳月英多年來的憧憬，華山基金會得知此事，就在陳月英生日當天為她完成心願，沒想到當地民眾熱情參與，出動獨輪車隊、薩克斯風樂隊表演，也有人贊助黃金對戒、婚紗、鮮花紅地毯等，最後連二林鎮長都來當證婚人，全鎮近三百人來幫陳月英圓夢，她感動說：「五十年來的生日願望終於實現了！」

這場婚禮昨日在二林鎮代安宮廟埕前熱鬧舉行，縣議員謝彥慧、二林鎮長蔡詩傑也率公所多名主管等地方士紳一起出席這場別開盛面的婚禮，陳月英穿上白紗挽著洪錦泉的手，緩緩走完紅毯，接受祝福。

華山基金會二林站站長陳燕珠表示，在得知陳月英有一個「想穿網仔衫（白紗）」的願望，便想要幫她圓夢，上臉書「二林人的大小事」貼出訊息後，不少人被此一故事感動，當地企業壽米屋董事長余姈靜立刻豪氣贊助一套白色婚紗，民眾洪慶明贊助一對純金戒指當信物，方人也影像工作室要幫阿嬤拍攝婚禮記錄。

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