〈中部〉防制地層下陷 蘇揆︰設整合平台

2019-04-27

〔記者詹士弘／雲林報導〕行政院長蘇貞昌昨天到雲林縣視查濁水溪揚塵及地層下陷防制狀況；蘇貞昌裁示，比照前院長賴清德成立的「跨部會平台」，成立「防制地層下陷整合平台」，由政務委員吳澤成督導，透過中央與地方合作，共同面對、解決雲、彰地區地層下陷問題。

中央與地方合作 共同面對解決

立委劉建國表示，雲林地層下陷問題由來已久，行政院在二○一五年擬定計畫，希望在二○二○年將全台顯著下陷面積控制在兩百卅五平方公里，計畫執行之後地層下陷面積雖然有降低，但是每年面積忽高忽低，與當年降雨狀況有關，其實還是「看天吃飯」，實際狀況還是沒有被控制的。

雲林縣長張麗善也表示，濁水溪揚塵問題嚴重，「吃飯攪沙」長期困擾著南岸居民，環保署新風換氣計畫能有效過濾揚塵所造成的懸浮微粒，連動控制二氧化碳監測，為確保濁水溪沿岸的學童有優質的學習環境，縣府已爭取將麥寮、崙背、二崙鄉鎮學校廿二所國小、兩百卅間教室裝設新風換氣系統，但同屬濁水溪沿岸的西螺與莿桐也應該予以納入。

蘇貞昌表示，地層下陷的主要原因在於抽地下水及地表負荷太重，太多重大建設壓在地上，所以地層下陷不能只怪農民抽地下水，未來重大建設在地層下陷沿線地區，土建改為橋樑式，減輕負重；其次，台水、台糖等國營事業如果水抽的比農民多，怎麼要求農民不抽？所以政府也要以身作則；另六輕工業用水龐大，蘇貞昌也要求六輕海水淡化廠趕快設置。

蘇貞昌也表示，水利署已提出規劃，整治濁水溪朝河川深槽化、高灘地植樹、植草雙管齊下，他擔任台北縣長時在大漢溪、淡水河、新店溪河川高灘地綠美化一千公頃；如果濁水溪能做得好，雲林縣可以憑空多出好幾千公頃的好土地。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/