〈中部〉《雲林》打出按摩市場 視障林樹田獲表揚

2019-04-26

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府昨天表揚一○八年度模範勞工，視障勞工林樹田還獲選今年全國模範勞工，他表示勞工必須隨著時代進步提升技能，過去按摩是視障者的專利，現在開放後，視障者不僅技術要好，還得照顧到顧客的身心靈，才能符合時代競爭需要。

雲林縣按摩業職業工會推薦的林樹田雖然是視力障礙者，創建雲林縣按摩業職業工會及雲林縣視障重建協會，為視障朋友創造工作機會。

「給釣竿之外，還要給池塘」 林樹田表示，早年政府培訓視障朋友按摩技術，雖然給了釣竿，但視障朋友經濟能力不好，很難自已開業，也沒人聘用，他見到卅名視障朋友結訓後仍舊前途茫茫，才決定籌組按摩業職業工會，把弱勢的視障者結合起來，慢慢打造出視障按摩就業市場。

林樹田說，雲林農業立縣，民眾多從事勞力工作，按理講應該有按摩紓壓需求，但因農工收入少，「『青吃』都不夠，如何『曬乾』」所以早年按摩生意很難做，一個月要賺一萬元都很難。他總告訴視障朋友，環境不好還是要努力，要自我提升，善用優勢就能找到自己的競爭力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/