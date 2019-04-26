〈中部〉《雲林》台大雲林分院拚升級 爭取列醫學中心

2019-04-26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕立法院衛環委員會昨到雲林考察並與醫事團體座談，對於台大醫院雲林分院力拚升級爭取興建醫學中心、虎尾若瑟醫院提出資源共享、服務分工，提昇兒科急診，皆獲衛福部部長陳時中承諾全力支持，打造雲林成為智慧遠距離醫療示範縣市。

衛福部長力挺打造智慧遠距離醫療

陳時中表示，雲林「不山不市」，既不屬於完全偏鄉又不能算市區，尤其面對偏鄉醫療服務網絡不足，他也指示各相關單位必須全力支持雲林縣架構智慧遠距醫療示範縣市及完整偏鄉佈點巡迴醫療經費，以改善沿海地區、偏鄉醫療服務。

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝簡報該院全力爭取設置醫學中心、推動高齡醫學及健康福祉計畫、虎尾院區第二期醫療大樓及醫護宿舍新建工程等；若瑟醫院院長李聰明以資源共享服務分工，請求衛福部兼顧地區醫院。

雲林縣衛生局醫政科長許淑雲以雲林偏鄉欠缺精神科門診，完全仰賴台大醫院雲林分院支持，但受限門診減量可能被迫終止，盼衛福部勿因門診減量影響偏鄉就醫權益。

立委劉建國也說，台大醫院雲林分院提出包括腫瘤醫學中心、罕見疾病照護計畫的醫學中心建設經費四千萬元，力拚明年成為準醫學中心，提供癌症及罕見病患更強大的醫療服務。

若瑟醫院也將執行廿四小時兒科急診

另外，由台大醫院雲林分院設置全國第一的「周產期照護網絡試辦計畫」，讓高危險、高齡產婦能得到更好更周全的照護及若瑟醫院執行廿四小時兒科急診品質計畫，提升幼兒就醫品質，這些計畫也全獲陳時中承諾協助。

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