〈南部〉白河石斛蘭花瀑 盛開吸客

2019-04-23

〔記者王涵平／白河報導〕白河知名景點石斛蘭花瀑，目前花況約四成，花期預計持續十幾天，本週盛開將吸引大批賞花人潮。

白河區洪厝溪洲部落居民僅約百人，因一株近百年龍眼老樹掛滿石斛蘭的花瀑景觀，每年湧入大批賞花人潮。種植石斛蘭的吳如福表示，今年疑因受到氣候暖化影響，花苞較往年少，花期也比較難掌握，但近三年陸續營造多處石斛蘭景觀，還是吸引不少民眾前來賞花。

本月初就有不少民眾探詢石斛蘭瀑布是否開花，直到昨日有民眾將石斛蘭開花照片上傳網路社群，立刻有不少人驅車前往先睹為快。

吳如福表示，百年龍眼樹的石斛蘭瀑布已有九年，住家庭院前的石斛蘭已三年，另有兩處已營造約二年，今年可賞花的地方較多。

受到氣候影響，今年花苞較少，也不若以往還有長達一百八十公分的株，但整體的花瀑景觀還有維持，花期預估十幾天，本週可能達到盛開，喜歡蘭花的民眾需把握機會。

由於進入洪厝溪洲部落的道路較為狹窄，居民也呼籲遊客依照標示停車，以免造成塞車，影響賞花興致。

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