〈中部〉膠黏反光桿疑風吹倒 雲縣府：改採傳統錨定

2019-04-23

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市十三里農路反光警示桿日前疑被強風吹倒，由於警示桿底座用膠黏而非螺絲固定，遭民眾質疑工程品質有瑕疵；雲林縣府工務處昨與包商現勘，工務處表示，工程還在保固期，已通知廠商修繕，未來將採傳統錨定方式施工，以免類似情事再次發生。

工務處公共工程科長鄭介旗說，出狀況的警示桿位在「斗六市十三里及林內鄉林中、九芎村道路改善工程」工區，由縣府發包，警示桿沒有防撞功能，針對類似警示桿設置案將進行全面清查、通盤檢討。

非個案 將全面清查

設計監造單位指出，當初係因農路面與一旁農田有高度落差，為了提醒用路人注意才設計警示桿，以避免掉入農田發生危險，至於基座採用環養樹脂黏結固定、取代螺絲上鎖，主要考慮過去有些反光警示桿被車輛撞擊，警示桿損壞後，地面會有螺栓突起物遺留現場，可能造成二次災害，膠黏的警示桿雖整座脫落，但不會有後遺症，因此最近施設的類似工程，都改採膠黏方式處理，這並非個案。

包商表示，反光警示桿可以用螺絲或環養樹脂黏結底座固定，兩種工法都可採用，這次發生大量警示桿脫離，顯示樹脂黏貼工法不適合在該地區施做，未來修繕時會用傳統錨定方式處理。

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