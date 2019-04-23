〈中部〉台三線中埔段易超速 警加強攔查開罰

2019-04-23

〔記者王善嬿／中埔報導〕台三線嘉義縣中埔鄉幽谷橋接連發生男大生騎機車摔落溪谷受傷、知名「阿婆灣雜貨店」發生機車衝入店面意外，警方統計，台三線二八六至三五一‧五公里路段，今年迄今已取締交通違規三百卅五件，其中，車速超過八十公里的嚴重超速九十件，發生三件重大車禍、三人死亡，警方加強測速照相及路檢攔查。

中埔分局第四組組長蔡政亨說，台三線中埔同仁村路段、二八九公里處限速為五十公里，澐水村路段、二九九公里以後限速四十公里，每月進行三天路檢攔查，並加強測速照相。

公路總局第五區養護工程處曾文工務段長謝忠和表示，台三線嘉義澐水到台南密枝早期為戰備道路，又稱「澐密戰道」，沿路依山勢興建，有一百四十九個彎道，其中較彎的有四十四處，可遊覽曾文水庫風景，假日成為重型機車、跑車熱門路段，近日已在嘉義大埔、台南楠西等新設八個警示標誌，提醒駕駛減速。

澐水村長何長運說，台三線二九三‧五及二九七公里處，因附近有國小、商家及住宅，建議設置固定式測速照相，維護交安。

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