〈中部〉從「一毛一」拚到大使 陳忠獲頒彰中傑出校友

2019-04-21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕駐印尼台北經濟貿易代表處特任大使陳忠出生於彰化，從小因家境清貧，常常只能吃饅頭配花生，連彰化高中畢業要考警校，也因體重太輕，吞了牛肉麵才過關，從「一毛一」的基層員警，一路做到簡任十四職等外交官，再由總統派任為駐印尼特任大使。

農家子弟家貧 借錢才能讀高中

陳忠昨天回到彰化高中母校，接受校方頒發「傑出校友」。他說，因家中務農，念高中學費都要去借錢，為了念書，常常吃饅頭配花生，高中畢業後參加警校考試，雖然高分通過筆試，但因體重只有四十九公斤（當時最低門檻為五十公斤），只好當場吞下一碗牛肉麵，才勉強過關，進入警校受訓半年，體重立刻來到六十多公斤。

警校畢業又考上外事警察，派駐基隆一帶，與當時美軍有所接觸，再繼續念警大、淡江外文，並通過外交特考，從警職轉任外交工作，也從最基層的「一毛一」員警，也就是委任一職等，一路跨過薦任、簡任，來到簡任最高十四職等，獲總統派任為特任大使。

謝3老師打基礎 將為新南向奉獻

陳忠說，他很感謝在彰中時期，恩師陳錦煌、黃界源、張正祥老師為他打下的中英文基礎，讓他能夠從庄腳小孩當上警察，進而從事外交工作，在沒有人事背景下，靠著念書、考試，當上大使，為新南向政策奉獻自己的力量。

彰化縣警局表示，早年從警校畢業的學生只有一線一星，就是俗稱「一毛一」員警，通過丙等特考才能升為一線二星；一線一星約存在一九七○到一九八○年代，目前已走入歷史。

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