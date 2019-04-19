〈北部〉宜縣民進黨立委初選 黃適超、陳歐珀攻防

2019-04-19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣民進黨立委初選將啟動電話民調，參選人黃適超昨公開質疑對手陳歐珀違背「選縣長就不選立委」的承諾，批他「吃碗內看碗外」；陳歐珀回應，他經鄉親勸進做出這樣決定，盼為民進黨守住宜蘭唯一的立委席次。

宜蘭縣區域立委應選一席，民進黨現任立委陳歐珀尋求連任，同黨籍的前副縣長黃適超、民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，也登記參加黨內初選，預定二十二到二十六日期間辦理電話民調。

黃適超為初選備戰，昨到二結王公廟上香參拜，從家鄉誓師出發，搭乘宣傳車巡迴全縣掃街拜票，出發前發表「力挽狂攔，守護宜蘭」聲明，直指陳歐珀去年底代表民進黨參選縣長慘敗，支持者士氣跌落谷底，如今要再選立委，已經沒有贏的機會。

誓師現場播放陳歐珀去年選前受訪畫面，明確說出「選縣長就不選立委」，黃適超抨擊陳違反承諾，並質問他選完這次立委，日後是否再選縣長？宜蘭人重信守諾，不喜歡「吃碗內看碗外」政治人物，黃也明確表態力拚立委，當選後不會在任內選縣長。

陳歐珀說，透過初選才能推出最強候選人，若黃適超或黃建財出線，他會全力支持，宜蘭這席立委事關重大，民進黨必須團結拚勝選，沒有輸的本錢，台灣政治局勢千變萬化，做太多承諾沒有用，參政者所做所為是謀取職務或承擔責任，是各界關心所在，相信選民眼睛是雪亮的，一切要以民意為依歸。

黃建財說，尊重陳歐珀的決定，自己仍秉持一步一腳印，爭取選民認同。

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