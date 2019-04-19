〈北部〉三星千戶停電 龜山島土石崩塌

2019-04-19

〔記者張議晨、江志雄／宜蘭報導〕花蓮銅門昨天下午一點一分發生芮氏規模六．一強震，宜蘭縣最大震度五級，在南澳鄉澳花村，宜蘭市有四級，葫蘆堵大橋往員山方向右側便道水泥儲槽，因地震倒塌壓毀電線，造成三星鄉大洲一帶一千三百四十五戶停電，經過搶修已全面復電。

被視為宜蘭精神象徵的龜山島，龜首因強震導致土石崩塌，揚起陣陣沙塵，正在繞島航行的賞鯨船「東洋銘珠」，船上解說員邱瑞宏見狀趕緊用手機拍下崩塌畫面。

東北角風景區管理處表示，崩落位置在龜首，遊客登島的南岸、北岸碼頭在龜尾處，目前研判應無安全疑慮，經過檢視，龜山島樣貌沒有變化，不會封島，將持續觀察龜首狀況，若有需要再做必要處置。

宜蘭縣消防局統計，地震發生後，三星鄉大洲一度有一千三百四十五戶停電，冬山鄉德興三路一百三十七戶停水，不久陸續修復，羅東鎮中華路有瓦斯外洩、羅東鎮興東路某家診所玻璃破裂、羅東火車站水泥塊剝落，蘇澳海事磁磚掉落，蘇花公路蘇澳到南澳段、台九丁線有零星落石，仍可雙向通行，所幸都沒有人員受傷。

由於搖晃激烈，宜蘭喜互惠連鎖超市龍德店架上物品紛紛掉落地面，酒液、沙拉油撒滿一地，有些學校啟動疏散，宜蘭國小數十名學童頭戴防護頭套，在教師陪同下跑到戶外操場，宜縣震度最大的南澳鄉澳花村，當地的澳花國小師生第一時間也跑出教室避難。

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