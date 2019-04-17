〈南部〉白河蓮花季下月登場 已見花姿搖曳

2019-04-17

〔記者王涵平／白河報導〕白河蓮花季五月十八日登場，白河區公所召開籌備會定調主題「蓮鄉四藝、五感白河」，目前不少蓮區花姿搖曳，蓮花公園硬體也修繕迎賓。

白河區公所表示，今年籌備會邀地方各界研商，白河蓮花季活動將於下月十八日在蓮花公園開幕，主題四藝為結合蓮花的琴棋書畫，五感希望以各種感受體驗蓮鄉之美，開幕當天會舉辦健走，經木棉花道、詔豐里蓮田返回，全程約四．三公里。今年白河蓮田面積約二百五十公頃，賞蓮區主要集中在詔豐里。

今年因暖冬氣候因素，蓮花提早綻放，目前不少蓮田已可看到蓮花搖曳生姿，李姓蓮農表示，預計本月底就可見到蓮子上市。

今年蓮花公園硬體設施進行修繕，入口意象等工程多已完工，公園內農路路面也已翻新，不少遊客利用假日前往賞蓮、拍照；蓮農表示，近日鋒面來臨，雨水更為豐沛，蓮花也長得更好。

南市農村再生社區營造協會也推出白河蓮花季荷風行～農村體驗趣一日遊，除白河賞蓮外，也安排參訪國家重要濕地林初埤、小南海生態，再前往稻荷咖工作坊體驗手提袋荷染、剝蓮子、內角社區紅土鹹蛋，中午品嘗白河蓮子風味餐，再前往嶺南社區體驗酒釀龍眼麵包、李子園咖啡、江家果園採紅龍果、長安社區戲院古厝古井文化導覽及稻草編DIY等。

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