〈台北都會〉北市公幼教師聯合甄選 1872人搶106名額

2019-04-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府近年積極推動公立幼兒園，人力需求也增加，公幼教師月薪四萬元起跳，待遇誘人，北市一○八學年度公幼教師聯合甄選提供一○六個名額，吸引一八七二人，比去年報考人數還多，競爭激烈不輸往年，估計錄取率僅五．六％，北市教育局表示，教保員於五月中公告，民眾可把握機會。

薪4萬起跳 估錄取率5.6％

一般私幼教師月薪約三萬至三萬五千元，公幼教師待遇與國小教師差不多，起薪在四萬元以上，依照年資還會調薪，相對優渥且有保障，民眾爭相擠進教師窄門，每年五至六月甄試季節，動輒有上千人報考，教育局分析，受到大環境景氣影響，民眾還是想有一份穩定的工作。

普幼組取70名 特幼組36名

根據教育局統計資料，近三年來公幼教師錄取率，一○五學年度二二六五人報考、錄取率五．二％，一○六學年度一八三○人報考，錄取率四．九％，一○七學年度一七五三人報考，因只有七十個名額，錄取率創三年來新低，僅三．九％。

教育局科長吳青娟指出，一○八學年度公幼教師聯合甄選名額，普幼組提供七十個名額，初試錄取名額為甄選名額的三倍、即為二一○人，依成績高低錄取參加複試；因特幼班有增班，今年首度招考特幼組教師，釋出卅六個名額，初試錄取名額也是甄選名額的三倍，依成績高低篩選進入複試。

一○八學年度公幼教師甄選初試採網路報名，十五日已截止，共有一八七二人報名。教育局表示，此次公幼教師甄選初試題型皆為選擇題，普幼組考科分為幼教基本知能及幼教專業知能，成績各五十％。

特幼組考科分為幼教基本知能及特教專業知能，成績各佔五十％；複試皆採撰寫教學演示（含教案編寫及試教）及口試方式辦理。複試教案則依教育部一○六年八月一日施行《幼兒園教保活動課程大綱》編寫。

教育局說，負責兩歲專班與一園配置一名的教保員，甄選作業將於五月中上網公告，同樣有初、複試兩階段。相關招考資訊可至北市教育局網站（http://www.doe.gov.taipei）查詢。

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