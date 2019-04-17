〈北部〉香格里拉全部、尚順育樂三項機械遊樂設施 苗栗縣府公告停用

2019-04-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣尚順育樂天地，於一月底發生男童搭乘遊樂設施夾斷腳掌意外，引起苗栗縣政府對於縣內機械遊樂設施的重視，全面稽查，昨天公告香格里拉樂園內全數機械遊樂設施全面停止使用，尚順育樂天地的「玩具大作戰」、「競速卡丁車」、「激流泛舟」等三項設施停止使用。

香格里拉八項設施早已自行停用

苗縣府工商發展處使用管理科長余美榮說，香格里拉樂園於勤美集團接手經營後，近年來已逐漸轉型，園區內原有八大機械遊樂設施，園方已早已自行停用，實際未有對外開放的行為，因此，縣府也予以公告停止使用，讓消費者知悉。

香格里拉樂園的八大機械遊樂設施，分別為風火輪、碰碰船、雲霄飛車、宇宙蜘蛛、碰碰車、飛行小丑、旋轉木馬、甜甜列車。

尚順育樂三機台基座未取得使照

余美榮說，尚順育樂天地的「玩具大作戰」、「競速卡丁車」、「激流泛舟」等三項設施，位於尚順育樂天地二樓；三項機械遊樂設施機台安檢都沒問題，但三機台所處的「基座」，沒有取得建築管理法規中的「雜項使用執照」，基於保障消費者搭乘安全，也予以停止使用。

余美榮說，待尚順育樂天地業者取得使照後，縣府再核發機械設施許可，才能對外開放；若業者偷跑，可依建築法規罰六到卅萬元。

尚順育樂世界業主回應，尚順育樂世界相關遊樂、公共設施都要求符合法規，已申請補辦使用執照中，提供安全的遊樂、休憩空間。

尚順育樂天地於一月底，發生十三歲男童搭乘六樓4D遊樂器材「海洋奇觀」時，在車輛回到月台時，左腳掌被夾，導致開放性骨折的意外；余美榮說，案經調查，責任歸屬多在男童，業者已提改善措施，苗縣府也轉呈內政部營建署，尚待備核，目前也尚未對外開放。

苗縣府工商發展處表示，將不定期無預警查察，以落實機械遊樂設施使用安全及環境管理，再次呼籲遊客至該場所遊玩時應注意安全。

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