〈台北都會〉《新北》淡水一信陸橋佔8.84坪私地 5月中拆

2019-04-15

〔記者陳心瑜／新北報導〕捐贈陸橋佔私地將拆！「淡水一信陸橋」橫跨車流量大的中山路，是淡水國小學童通勤重要陸橋，也是在地著名地標，不過，兩年前地主告淡水區公所佔用民地，經過調解，淡水區公所要在今年底前拆除佔用民地的橋墩、橋梁，淡水區公所、交通局將調整路口交通號誌時相、並劃設行人穿越道，五月中旬起封橋並拆除。

淡水區長巫宗仁說，陸橋月平均流量六千三百人次，每天約兩百人次通行，這處Ｙ字型路口車流量大，應保留陸橋維護行人安全，雖然前年底法院調解結果，公所必須拆橋，由於陸橋的確有必要，不排除未來再利用周邊公有地，將陸橋「蓋回來」。

新北市政府交通局交通管制科長李友欽說，四月將調整路口交通號誌時相，並劃設新的行人穿越道，配套完成後，五月中旬封橋、拆除。

淡水一信陸橋為一九九八年興建，由淡水第一信用合作社與淡水區公所各出一半經費興建，後續由一信維護管理。兩年前地主告區公所佔用八．八四坪土地。

新北市議員鄭宇恩說，交通局應評估陸橋拆除後，對民眾尤其學童穿越幹道之安全保障措施，在地主權益與交通安全間取得平衡。

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