〈南部〉安妮與阿嬤相遇特展 開幕

2019-04-12

〔記者劉婉君／台南報導〕一九四二年，十三歲少女安妮．法蘭克與家人因戰爭藏身密室，「安妮日記」後來成為二次大戰珍貴的見證，更被譽為「改變世界的十本書」之一；同一時期，台灣則有花樣年華的少女，因戰爭成為性暴力受害者，戰爭結束仍憑藉堅毅的勇氣，在社會異樣眼光中面對生命。「安妮與阿嬤相遇」特展讓她們超越時空對話，從文學角度呈現女性的戰爭與和平之夢。

「安妮與阿嬤相遇—看見女孩的力量」由國立台灣文學館與婦女救援基金會「阿嬤家—和平與女性人權館」主辦，荷蘭「安妮之家」協辦，昨起至八月十八日在台文館展出，一走進展場，就像走入一間密室，民眾必須觀察如何開啟密室的門。

展場前半部展出安妮日記手稿複製品，重現安妮在閣樓密室的生活，從日記中可以看到少女置身戰爭陰影下的心事，面對死亡隨時可能降臨的心路歷程，及對自由、尊嚴的終極信念。後半部則介紹台籍慰安婦在海外生活的境遇、受害者地圖，以及倖存下來的阿嬤們，面對生命的苦痛，如何以堅毅的勇氣，藉由藝術創作修復自我。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/