〈南部〉《台東》福原國小老保險箱 師傅82分鐘解鎖

2019-04-12

〔記者王秀亭／台東報導〕已有一○六年歷史的台東縣池上鄉福原國小，日前在校園儲藏室角落找到一個古老保險箱，從外觀及字樣研判是日本大正天皇時期的產物，校方從台北請來開鎖達人協助解鎖，花了八十二分鐘破解密碼，開啟塵封幾十年的秘密。

福原國小校長林宜茂表示，前陣子有校友提起，校園曾有一個日治時期的保險箱，連校內資深員工都已忘了它的存在，也不在學校財產清冊內，前幾天終於在三樓儲藏室角落找到這個高一百公分、寬五十公分，超過兩百公斤重，外觀正面有美麗的鳳凰圖樣，下方寫著「奉安庫」字樣的保險箱，轉輪上寫的是日本五十音，並非現在常見的阿拉伯數字。

日本大正天皇時產物 估有近百年歷史

林宜茂說，上網搜尋後，這個保險箱是日本大正天皇十至二十年的產物，國內多數超過百年歷史的老校都會有類似的保險箱，推估有九十至一百年歷史。

「或許保險箱內有珍貴的資料。」校方決定開啟解密，未料全台東縣鎖匠沒人會開，最後找到多次破解古老保險箱的台北師傅吳坤浩前來解密。

七十五歲的吳坤浩利用各種工具，靠著敏銳的聽力，逐一解開密碼，卻在最後一道鎖卡關，吳坤浩說，雖然這個保險箱不是最困難的，但應有淹過水，泥水在內部乾了黏住內鎖，用再大的力量也動不了。

鍥而不捨終打開 內有職章、人事資料

吳坤浩解鎖四十分鐘後一度想放棄，一直在旁觀看的福原國小文教基金會董事長梁正賢立刻提出食宿、交通費全包，只希望老師傅留下來開鎖，直到第八十二分鐘，「卡」一聲，厚重的保險箱門終於開啟，現場一陣歡呼。

校方迫不及待打開保險箱內三道門後，只見幾個職章，其餘書面資料多數是人事資料，最新的是一九九三年的人事資料。

由於三道鎖頭還能運轉，老師傅吳坤浩初步清理鎖頭，並確認三道鎖的密碼後，交與校方。校方人員說，保險箱是見證學校的歷史文物，仍會繼續保留。

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