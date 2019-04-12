〈台北都會〉北市劍潭整宅增建電梯 2年還沒落實

2019-04-12

〔記者郭安家／台北報導〕位於士林的劍潭整宅屋齡超過四十年，七成住戶是六十歲以上長者，困擾沒電梯不便於行，台北市都市更新處二○一七年十一月宣布已協助申請增建電梯雜項執照手續，想不到都更處竟拖了兩年還未落實。台北市長柯文哲昨下午於議會施政報告，台北市議員楊靜宇重提此事，都更處才說預計今年五月前取得雜照。

楊靜宇於議場播放劍潭整宅二期長者爬樓梯畫面、訪問影片，只見老婦說「柯Ｐ市長來很多次說要蓋電梯」。楊表示，住戶沒錢蓋電梯，北市府就拖兩年，長輩倒楣慢慢爬樓梯，類似整宅北市共有廿二處。他說，即使敬老卡提供長者四八○元點數，搭乘大眾運輸及參觀文教設施，但連樓梯都走不下來，怎麼使用四八○元福利。

看到影片，柯文哲才說「想起來」，並解釋整宅屬於私有，台北市政府沒辦法給予百分之百補助，整宅最多可補助三百萬元，但居民負擔不起剩下差額。

都更處長方定安受訪說明，日前輔導居民成立管委會，並放寬電梯補助規定，由建管處審查電梯雜照申請，因所在地為高潛勢液化區，建管處要求補做鑽探、補正通知未同意戶的證明文件，預計今年五月十五日前領到雜項執照；至於完工時間？他僅說，裝電梯涉及居民自備款，時間要問居民。

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