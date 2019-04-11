〈南部〉江國樑培育多肉植物 外銷加拿大

2019-04-11

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕一向被視為療癒系的多肉植物，在北美地區比較少栽種，玉井農民江國樑看準商機，與業者合作全力培育，成功外銷加拿大。

江國樑原是科技公司主管，退休後返鄉回到玉井，起初與家人一起栽種蘭花，為了搶攻加拿大的外銷市場，改育多肉植物迄今。在玉井區沙田里培育包含仙人掌在內的多肉植物已逾六年，原本栽種蘭花的他，因認識僑居加拿大的華人廠商，轉型開創外銷商機。

江國樑的栽培室面積約有三分，栽種上百種多肉植物，有大戟、蘆薈、瓦葦、單翅麒麟、長翅武藏野等，也有造型特殊的仙人掌「金晃」、「猴子尾巴」，琳琅滿目。多肉植物種類不少，也有各式造型與顏色，看起來很討喜，被稱為療癒系的「解憂盆栽」，深受歡迎，讓園藝市場頗為熱門。

江國樑表示，多肉植物包含根、莖、葉等，可以儲存大量水份，仙人掌也是其中的一類，兩者生命力都很強，在惡劣的氣候與環境裡能夠順利生長，熱帶或沙漠地區容易見到。

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