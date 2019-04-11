〈台北都會〉新山水庫快喝飽 基隆、汐止今夏不缺水

2019-04-11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市、新北市汐止區的民生用水主要來自新山、西勢兩座水庫，新山水庫的滿水量約一千萬噸，目前約蓄水九成，預計梅雨季節可蓄滿，今年夏季的基隆、汐止等地區不會有缺水威脅；西勢水庫是台灣第一座民生供水的水庫，使用已近百年，蓄水量只有四十三萬噸左右。

自來水公司第一區管理處長董書炎表示，基隆市、汐止區每天的用水量約二十九萬五千噸，主要由新山水庫供應；東北角的新北市貢寮、雙溪、平溪和瑞芳等行政區，由貢寮和員山淨水場負責供水；北海岸的萬里區有湧泉淨水場，金山區由林莊淨水場供水，石門一帶有老梅淨水場供水。

新山水庫是離槽式水庫，抽取基隆河水送到水庫蓄存，有時也會調度貢寮淨水場和萬里中幅淨水場支援；基隆河在夏季進入枯水期，新山水庫在夏天容易有缺水危機，民國八十四年進行壩體加高工程，從七十五公尺加高到九十公尺，蓄水量也從四百萬噸提高到一千萬噸，不過，因為壩體有滲水問題，基於安全考量，水庫蓄水位只到八十三公尺，有效蓄水量八二八萬噸，夏季如果長期不下雨，就有缺水危機。

董書炎說，這幾年委託專業單位在壩體進行安全監測，經水利署和經濟部評估後，同意逐年蓄升，四月底左右可以蓄滿一千萬噸。

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