〈中部〉8年首次 白沙屯媽西螺大橋進雲林

2019-04-11

〔記者廖淑玲、林國賢、鄭旭凱／雲林報導〕白沙屯媽祖「粉紅超跑」昨天下午三點多在成千上萬信徒簇擁下，由西螺大橋進入雲林縣境，廟方人員說，以往白沙屯媽祖大多在回程經過西螺大橋，這是八年來第一次在去程就走西螺大橋，相當罕見。

往年去程大多走海線到北港

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖前來雲林北港朝天宮徒步進香，數萬名信徒簇擁跟隨，由於白沙屯媽祖鑾轎頂覆蓋一層粉紅色薄帆布，進香時不僅路徑不定，行進速度也超快，被信徒形容為「粉紅超跑」。

虎尾聖母聯誼會備熱食招待

大甲媽祖昨天下午一點剛離開雲林，白沙屯媽祖下午就進入雲林，為迎接白沙屯媽祖，虎尾聖母聯誼會結合大成商工餐飲科學生從昨晚就開始忙碌準備熱食，縣長張麗善、縣議員李明哲、雲林農田水利會長林文瑞、西螺福興宮董事長楊文鐘等人在西螺大橋橋頭接駕，現場萬頭攢動，信徒們爭相鑽轎腳祈求媽祖保佑。

白沙屯媽祖晚間停駕褒忠分駐所，信眾把褒忠所前馬路擠得水洩不通。

白沙屯拱天宮常委林坤原說，往年媽祖神轎去程大多選擇走海線到北港，回程才會經西螺大橋，今年走的路線跟大甲媽祖路線相似，但路程不固定是白沙屯媽祖特色，「二大天后」會不會相遇？令所有媽祖信徒相當期待。

虎尾聖母聯誼會商家、民眾及義工為迎接白沙屯進香團，三天前就搭起帳蓬忙著準備各式美食，提供羊肉、燒酒雞、香菇雞、白帶魚、水筍、炒米粉、炒麵、綠豆湯、仙草等十多道美食款待信徒。

虎尾聖母聯誼會一九九四年創會，年年都組成伙食團、送餐車隊為媽祖信徒送餐，被信徒稱讚是最豐富的補給。

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