〈中部〉《嘉義》中正大學學生田調 校地前身是蔗田

2019-04-06

〔記者王善嬿／民雄報導〕位於嘉義縣民雄鄉國立中正大學因校地周圍多是鳳梨田，有「鳳梨田大學」之稱，該校傳播學系「草根行銷課」學生，經兩個月文獻蒐集、田野調查，在「鳳梨急行軍」社團網頁貼文，披露建校前曾是台灣糖業公司的甘蔗田，有網友改戲稱該校為「甘蔗田大學」，村民也留言分享小時候在甘蔗田的回憶。

其實，鄰近中正大學，位於大林鎮的私立南華大學校地前身也是鳳梨田，校門口旁還有農民種甘蔗，亦具備「甘蔗田大學」的條件。

民雄鄉民代表陳茂喜曾任豐收村長，見證中正大學建校過程，他回憶，校地原本是台糖的甘蔗田，後來還地於民，部分成為五穀王廟的廟產，一九八九年基於鼓勵教育的理念，廟方撥出一百一十公頃土地做為校地，當中六十公頃無償撥用、五十公頃以公告現值讓售。

二○一三年出刊的「台糖通訊」曾專文探討嘉義東部製糖業，提到南至竹崎、北至雲嘉交界的雲林縣崁腳、古坑一代，包括中正大學所在的陳厝寮等東部丘陵，因屬紅土緩坡台地，適合甘蔗栽種，成為主要產糖區，印證地方耆老所言。

這項地方文史調查由五名研究生及大學生執行，撰文「中正大學原來是甘蔗田大學」，指導老師、傳播系副教授管中祥說，以往大學與社區有距離感，透過「草根行銷課」要求學生針對在地文史進行調查、訪問，增進認同感，雖然民眾對「鳳梨田大學」或「甘蔗田大學」有不同看法，只希望藉由陳述歷史，增進師生、鄉親認識居住與生活的土地。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/