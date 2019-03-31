〈南部〉《高雄》內門宋江陣開幕 連9天「鬥陣」來熱鬧

2019-03-31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕二○一九高雄內門宋江陣活動昨開幕，北中南陣頭匯集高雄內門順賢宮，一連九天的活動有美食、有陣頭，還有市集，高雄市長韓國瑜期許用開闊包容的心合作，推動文化觀光，「鬥陣」成功。

韓國瑜表示，高雄內門是台灣「藝陣之鄉」，高雄內門宋江陣有動人的故事，十分激勵人心，當年內門在惡劣的環境裡，赤手空拳磨練心志，更能打出一片天，拚到藝陣第一、總鋪師辦桌第一、火鶴產量第一，就是最好的成功典範，也是惡地出好漢的精神。

主題「高雄陣成功」 有創意陣頭賽、美食市集

今年宋江陣主題「高雄陣成功」，一連九天的活動，包含創意宋江陣頭大賽、宗教嘉年華、內門總鋪師辦桌、文史導覽小旅行、細說水滸、天天美食市集等，好看好吃好玩，歡迎各方好朋友大駕光臨。

高齡九十六歲的藝陣「薪傳獎」大師何國昭，昨晚親授大會旗與火鶴甲，給擔任藝陣總指揮的韓國瑜，代言內門宋江陣的立法委員許淑華，也以「火鶴女俠」造型現身，在武術、街舞、家將、藝陣、太鼓的大融合中，傳統創新的陣頭藝術，聯手為高雄內門宋江陣開場，氣勢磅礡。

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