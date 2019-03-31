〈台北都會〉北市龍山國小百年校慶 白藍綠互動大不同

2019-03-31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕創校一百年的台北市龍山國小，前總統馬英九、台北市長柯文哲昨皆現身校慶活動同歡，畢業校友、內政部長徐國勇也到場。由於馬英九較早抵達，約莫十多分鐘，柯才出席，兩人錯開並未碰面同台；但柯文哲與徐國勇互動頻頻、有說有笑，白藍綠同場，互動卻大不同。

龍山國小創立於一九一九年，校方規劃一系列慶祝活動，包括龍山築夢園基地揭幕、返回創校發源地艋舺清水巖祖師廟迎傳承燈火、千人踩街等；昨校慶活動掀起最高潮，找來馬英九、柯文哲及中正萬華區的立委、市議員等人，可說是冠蓋雲集。

昨早八點廿分，馬英九陪同姊姊馬以南、馬乃西兩位校友返回母校。馬英九致詞提到，一九五二年，全家搬到龍山國小大門還在廣州街時的對面，因此姊姊都是龍山畢業校友，笑稱自己是「準校友」，雖沒能就讀，但常到龍山國小玩耍。

馬英九致詞到一半時，還即興唱了一小段校歌，台下小學生高聲合唱，搶盡鋒頭；離開前，媒體問及是否贊同國民黨主席吳敦義特邀高雄市長韓國瑜參選二○二○總統大選，馬並未回答就直接走人。

柯文哲原定八點五十分現身卻小遲到，但一出現就受到家長、小學生的熱烈歡迎。柯在致詞前，不斷與一旁的徐國勇交頭接耳，柯時不時大笑，兩人互動融洽。徐國勇致詞時則三度感謝立委林昶佐，「他一直提醒我百年校慶要回來」，大、小綠之間互動格外微妙。

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