〈北部〉林智堅訪荷蘭 國旗飄揚米粉飄香

2019-03-30

艾司摩爾升國旗相迎

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅率團出訪荷蘭，昨天結束行程，參訪期間拜會全球半導體微顯影製造設備龍頭艾司摩爾ASML全球總部，爭取來新竹市投資，並與台灣員工會面，用新竹在地米粉慰藉他們的思鄉情，當參訪團看到國旗在總部園區升起，都相當感動。

林智堅一行參訪艾司摩爾全球總部時，由銷售營運處長Paul Luehrmann接待，了解半導體晶圓製程及艾司摩爾在極紫外光上領先全球的技術。

且由於艾司摩爾去年底進駐新竹市的「竹科X」園區成立台灣總部，雙方也對兩地產業資訊進行交流。

Paul Luehrmann指出，艾司摩爾是全球最大半導體微顯影製造設備供應商，協助半導體業者開發各類資訊科技產品、行動通訊及物聯網等產品晶片，在微影設備市場的佔有率達八成以上。

林送米粉慰藉台員工

由於新竹科學園區是全球半導體重鎮，艾司摩爾只要研發最新設備，就會送往新竹市，因此兩萬五千名全球員工中有十%是台灣人，不乏交大畢業生。台灣分部更是荷蘭以外全球最重要的據點，雙方期許透過此次交流，強化產業上的連結。

林智堅還與艾司摩爾總部的台灣員工交流話家常，送上帶去的新竹米粉為大家一解鄉愁，邀請他們回台灣時到新竹玩，並承諾會再寄新竹米粉慰勞在荷蘭打拚的他們。

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