〈中部〉《台中》龍翔營區今開放參觀 5線接駁車免費搭

2019-03-30

〔記者張軒哲／台中報導〕新社龍翔營區卅日開放民眾參觀。由於新社地區道路較狹窄，主辦單位為因應新社區湧入大批車潮造成交通堵塞，規劃國四神岡停車場、台中洲際棒球場、東勢河濱公園、臺中花博后里馬場園區及太原火車站共五線免費接駁專車路線，東勢警方呼籲民眾多搭乘接駁車，遵守交通疏導，以免造成大塞車。

國防部規劃戰機衝場、直升機空中分列及性能展示、神龍小組高空跳傘、火災空中支援暨人員搜救、陸軍專校戰鼓表演、台中女中儀隊表演、新民高中樂儀旗隊表演、特戰部隊戰技表演、空地整體作戰操演、甲車試乘、火砲底火試拉及戰鬥個裝著裝體驗等項目，精彩可期。

第十軍團特別安排五線免費接駁專車路線，並提供近二萬個免費停車位，供後續接駁使用。交通動線分別由國道四號接豐勢路或沿東山街上中興嶺等路線進入營區會場，建議參觀民眾多利用軍方提供的免費接駁專車及搭乘大眾運輸工具，以免自行開車上山停車位一位難求。

東勢分局也在營區周邊重要路口及聯外道路規劃警力及義交協助指揮交通，交通疏導設置重點在豐勢路與和盛街口、豐勢路與萬仙街口，及中興嶺圓環等主要通往營區進、離場之動線，請民眾配合員警及義交指揮行進。

入營參觀民眾也請攜帶證明文件，包括駕照、健保卡或具照片之身分證明，以方便查驗入營，活動詳情請上政戰資訊網、全民國防教育網或全民國防臉書專頁查詢。

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