〈南部〉民進黨立委初選 葉宜津、顏純左登記

2019-03-29

〔記者蔡文居／台南報導〕二○二○民進黨台南市立委提名初選，昨天共計有立委葉宜津、前台南市副市長顏純左等兩人完成登記。前市黨部代理主委、現任執委陳世輝領表。他表示，將投入第二選區立委初選，挑戰新科立委郭國文。

民進黨市黨部表示，截至昨日完成登記者包括葉宜津（第一選區）、顏純左（一）、賴惠員（一）、郭國文（二）、林宜瑾（四）、林俊憲（五）、王定宇（六），共計七人。

台南六個立委選區中，以第一選區競爭最激烈，目前已有立委葉宜津、前副市長顏純左及前市議員賴惠員三人完成登記，加上已領表並將於今天前往登記參選的前農委會副主委李退之，呈現四強搶一的局面。

另，第二選區，前市黨部代理主委陳世輝昨天領表，他說，預計今天前往登記，挑戰新科立委郭國文。第四選區，除市議員林宜瑾已登記外，市議員蔡旺詮也表示，將於今天最後一天前往登記。第三選區，現任立委陳亭妃表示，將於今天上午前往登記參選連任。

至昨為止已領表者有王定宇、林俊憲、郭國文、葉宜津、陳亭妃、林宜瑾、蔡旺詮、李退之、賴惠員、顏純左、唐碧娥、陳世輝、蔡明峰、陳宗明、林昱仲、童威文等十六人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/