〈北部〉《桃園》國民黨布局立委選戰 二選區先開罵

2019-03-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市黨部布局明年初的立委選舉，主委楊敏盛勸進立委吳志揚到第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音）參選，意外引發在二選區經營的黃國園黨部主委于北辰於臉書貼文表達不滿，楊敏盛為此決定向黨中央推薦于北辰納入不分區立委名單，如此一來，各選區選情也趨於單純。

據了解，于北辰原本經營第一選區，在楊敏盛建議下轉戰第二選區，不料楊敏盛卻又勸吳志揚參選第二選區，引發于北辰在臉書貼文表達不滿，強調當他已開始勤走楊梅、觀音區，卻透過新聞才得知，因中壢選區兩強相爭，楊是為了保全戰力，勸說吳志揚轉戰第二選區，不禁開罵「原來服從黨的領導，居然落得這般模樣」、「香蕉你個芭樂，當我是吃素的嗎」？

楊敏盛對此表示，的確曾建議于北辰轉戰艱困的第二選區，現在又勸進吳志揚，他也很困擾，因此決定向黨中央推薦于北辰納入不分區立委名單，這是兩全其美的辦法；于北辰獲悉楊敏盛的決定後，強調尊重也配合主委的安排，重點是國會一定要有人為軍公教爭取權益，能進入不分區名單是最好的，即使沒有，也希望能有立委席次為軍公教發聲。

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