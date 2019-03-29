〈中部〉《嘉義》郭明賓賄選案 4人涉教唆、偽證被訴

2019-03-29

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕前嘉義市議員郭明賓於去年競選議員連任期間涉嫌賄選案，嘉義地檢署偵辦期間查出「案外案」，樁腳邱姓婦人、李姓律師、張姓、侯姓男子等四人為使郭免除刑責，涉嫌作偽證、幫助偽證或教唆偽證，檢方昨將四人提起公訴。檢方偵查時，李姓律師、張姓男子否認犯行，邱婦、侯男坦承犯行。

邱婦、侯男坦承犯行

檢方指出，郭明賓涉嫌透過嘉市農會成員邱婦（六十八歲）向選民賄選，查扣郭出資賄款，邱婦被查獲後翻供，因證詞前後不一，遭聲押獲准，保釋後，檢方再傳喚，邱坦承到地檢署應訊前的去年十一月十三日晚間，由侯男（三十七歲）開車載至張男（四十一歲）住處，受張男及李姓律師（三十九歲）教唆偽證。

邱婦稱，之前向檢方供述「賄選金錢是郭明賓贊助自己選里長，後來是自己私自主張，改替郭買票」等證詞是作偽證。

檢方指控，邱婦在獲釋後，曾由侯男開車載至嘉市農會與某幹部見面，當時張男在場，張因與郭明賓友好，為使郭免除刑責，遂與邱婦、侯男闢室商談，涉嫌教唆邱翻供，改稱該賄款是張因宮廟事務借給邱，與郭無關。

張男、李姓律師否認教唆偽證

張男後來認為「借錢說法」不好，介紹李姓律師給邱婦，另再想一個更改供詞說法，侯男知悉後，基於幫助犯意，載邱婦前往張男住處，張男也約李姓律師到場；期間，張男先跟李姓律師敘述邱婦所涉案情，及欲更改陳述供詞，再由李姓律師模擬檢察官角色，與邱婦演練更改供詞，邱於事後詢問李更改供詞時間點「這樣可以嗎？」，李回稱「這樣可以！」

李姓律師稱，他到張男家中，剛好碰到邱婦在場，說要法律諮詢，他是跟邱演練，確認邱所述被逼供是怎麼回事，他不認識邱，不可能教唆作偽證。

張男也稱，他是跟邱婦開玩笑說「不然錢當作我借你」，後來李姓律師也有制止他，不知邱婦要更改供詞。

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