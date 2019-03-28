〈台北都會〉《台北》魏應充主導成立 「食策會」搶標案 議員憂食安

2019-03-28

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕由頂新集團魏應充主導成立的「台灣食品產業策進會」，最近大舉搶攻衛福部及各地方政府的食安標案，台北市議員李柏毅昨揭露，食策會近期競標台北市政府二○一九年餐飲升級計畫五百萬元標案，計畫目的是輔導評核北市餐飲業者，該計畫恐由將動物屍油製作沙拉油販售的魏應充主導成立的食策會負責執行，全國唯一設有食安官的台北市食安令人憂慮。

2家投標今決標 衛生局：無法得知得標者

對此，衛生局回應，此案有食策會、暐凱公司兩家投標，聘請專業委員審核，評審過程皆符合規定；標案由市府發包中心採購、議價、決標，過程依法公平公開公正，預計今天辦理議價決標公告，昨天無法得知得標者。且食策會目前董事長為黑松董事長張斌堂，並非魏應充。

但李柏毅說，該標案原本公告三月十二日前應送交企劃書，為了食策會而展延至三月十四日才截止收件，招標公告明明規定應由計畫主持人負責報告提案企劃，食策會當天僅派兩位年輕工作人員簡報，明顯違反規定，衛生局卻將食策會評分最高，內情顯不單純。他說，食策會搶食安標案，目的是要球員兼裁判，所以不在乎利潤，即使賠本也要低價高規搶標。

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