〈北部〉《桃園》300萬元到宅沐浴車 獅友合捐2輛

2019-03-20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中央推動長期照護二．○政策，到宅沐浴服務是居家護理的重要項目之一，但全市目前僅有一輛到宅沐浴車，服務能量不足。為此，國際獅子會300G2區的卅二位獅友昨天捐贈兩輛造價各約三百萬元的到宅沐浴車，提供長照機構運用，市府社會局預估，每年可多服務六百人次。

社會局預估 年服務增600人次

市長鄭文燦出席「到宅沐浴車交車典禮」表示，居家服務是由居家服務特約單位派遣照顧服務員到宅服務，部分家庭雖聘請外籍看護，協助長者進行擦澡、翻身等照護服務，但在協助沐浴部分有一定難度，降低了失能或失智長者的照護品質，市府因此建立到宅沐浴服務制度，利用到宅沐浴車具有組合式浴缸及電熱器等相關設備，由具專業的照顧服務人員對長者提供沐浴服務。

申請經核定 費用補助逾8成

社會局老人福利科長趙樹堂指出，服務申請方面由長期照顧管理中心評估失能程度核定，有聘僱外籍看護的家庭也可申請，服務的收費與補助依衛福部長期照顧給付及支付基準，低收入戶為全額補助、中低收入戶補助九十五％費用、一般戶則補助八十四％費用，依原價二千二百元，中低收入戶自付額為一一○元，一般戶自付額為三五二元。

趙樹堂說，過去僅靠一輛到宅沐浴車服務全市民眾，每年只可服務四五○人次，昨天獲贈的兩部到宅沐浴車，將提供寬福護理之家及旭登長照機構等兩家服務機構運用，市府也將持續與國際獅子會一起推動各項社福服務，成為政府與NGO組織共同合作的典範。

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