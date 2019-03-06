〈北部〉《宜蘭》會考積分級距 109學年度擬採5級制

2019-03-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國中教育會考積分級距，縣府教育處去年決議，一○九學年度從三級制改為七級制，但教育部認為太早提案，加上部分家長團體反彈，未予核定，今年重新提案，改推五級制；教育處說，五級制變動較小，有利於宣導，七月教審會審議通過後，再呈報教育部，如獲核定就可上路。

原想推七級制 部分家長團體反彈

宜蘭縣高中免試入學超額比序積分，目前版本有五個項目，包括畢業資格、均衡學習、多元學習表現、適性發展、教育會考表現，總積分四十六分，畢業資格占三分，均衡學習六分，多元學習表現十六分、適性發展六分，較具爭議的教育會考表現占十五分。

教育會考的國文、英文、數學、社會、自然各三分，每科分成A、B、C三級，A可得三分，B兩分，C一分，等級以會考每科答對題數分類，有許多校長反映，每科積分級距分類模糊，不夠細膩，以國文科為例，答對四十題與答對二十題的學生均屬B級同得兩分，級距過寬，單科得到B的考生數達八十％，公平性與能力鑑別度都不足。

縣府在去年十月教審會，擬將一○九學年度免試入學超額比序積分總分提高為五十一分，畢業資格部分，取得畢業證書學生可得六分，取得修業證書學生三分，至於會考分數，把三級制改為七級制，每科A++得三．四分、A+三．二分、A三分、B++二．六分、B+二．三分、B兩分、C一分。

不過，此案有反彈聲浪，教育部要求多與家長團體溝通，最終未核定，縣府今年打算重新提案，超額比序積分總分維持四十六分，會考分數不推七級制，改推五級制，每科A++、A+、A均得三分、B++得二．六分、B+得二．三分、B兩分、C一分。

新制變動小 將細分B不細分A

教育處指出，改採五級制，與原本三級制總分同為四十六分，會考積分級距變動較小，加上不把A細分，避免學生過度學習造成壓力，細分B又可以提升鑑別度及學生學習動機，堪稱一舉兩得。

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