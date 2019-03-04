〈北部〉石門水庫人工增雨 水位暫止跌

2019-03-04

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區昨日上午約九點開始降雨，水利署也把握鋒面過境實施人工增雨作業，包括石門、霞雲、巴陵、白石等監測站陸續都測得降雨量，其中石門站累計降下廿八毫米雨量，讓持續下降的水位暫時止跌，還一度呈現久違的水位上升。只是，春雨來去匆匆，約下午三點，水庫即時水情又顯示下降水位。

農灌降至七折供水

截至昨晚七點，石門水庫大壩水位二二八．八二公尺、蓄水量八七三二萬噸、蓄水率四十四．二四％；春耕供灌以來，石門水庫水位每日下降約二、三十公分，水利署北區水資源局從一日起，石門水庫已將農業用水從先前的七五折供水降至七折供水；另方面，因石門水庫下游河川側流量和川流水水量都增加，水庫目前暫不供應板新水廠，中庄調整池也維持滿水量待命，盼能多管齊下減低供水壓力。

昨天的春雨來去匆匆，水利署依據氣象資料，昨中午過後鋒面持續影響台灣，由於大氣環境相當適合進行增雨作業，水利署也把握鋒面過境，昨下午一點趁對流雲系顯著，於石門水庫大壩施作人工增雨，期盼枯水期間能為水庫挹注更多蓄容，降低枯水期可能帶來不便的影響。

不過，因石門水庫集水區遼闊，下雨後反應到水庫需要幾小時的時間，人工增雨帶來的雨量尚待今天才能得知；水利署強調，會持續觀察氣象環境，一旦條件合適，水利署人工增雨團隊會視雲層發展與移動，隨時啟動增雨作業。

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